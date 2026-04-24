Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları dron ile tespit edilen 6 kişi yakalandı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karataş Mahallesi Süleyman Dede Türbesi mevkiinde, 6 şüphelinin zeytin bahçesi içinde kaçak kazı yaptığını dronla tespit etti.
Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı, şüphelilere ait kazma, kürek ve teknik ekipmana el konuldu.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner