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Osmaniye'de orman arazisine kaçak inşa edilen evlerin yıkımı sürüyor

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Osmaniye'de Olukbaşı Yaylası'nda orman arazisine kaçak inşa edilen 225 evden 90'ının yıkımı tamamlandı. Yıkılan alanlara yangına dayanıklı fidanlar dikilirken, kaçak yapı sahibine 10 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Osmaniye'de Olukbaşı Yaylası'ndaki orman arazisine kaçak inşa edilen 225 evin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı yaylada orman sınırları içinde kalan yapılarla ilgili 9 Ocak'ta yapılan incelemede kaçak ve hukuka aykırı olduklarının tespitinin ardından 9 Haziran'da başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.

Belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yıkımı gerçekleştirilen alanlara ise ekiplerce yangına dayanıklı fidanlar dikiliyor.

Öte yandan, çalışma kapsamında, orman arazisine kaçak ahşap yapılar tesis ettiği ve bunları başka kişilere kullandırdığı belirlenen R.V'ye, "ağaç kesme" ve "kaçak yapı tesis etme" suçlarından açılan soruşturma kapsamında 10 yıl 3 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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