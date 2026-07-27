Haberler

Kadirli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kadirli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 80 AHJ 313 plakalı otomobil ile 80 AHZ 535 plakalı otomobil, Yusufizzetin Köyü Kadirli-Sumbas kara yolunda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
Trump'tan İran'a 'askeri harekat' tehdidi

Çok az süre tanıdı! Trump, büyük askeri harekata hazırlanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

İran'da PJAK çatışması: 4 örgüt üyesi öldürüldü

İran'dan teröristlere ağır darbe! Örgütün üst düzey ismi de aralarında
Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

Önce Beyaz Saray, sonra İran! Şimdi de Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı

Rakam dudak uçuklattı: Milyonlarla yakalanan bahisçilere darbe
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı