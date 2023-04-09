Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmail B. idaresindeki 37 HH 689 plakalı otomobil, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kümbet köyü yakınlarında Mehmet K'nin kullandığı 80 LT 404 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel