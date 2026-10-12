Haberler

Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki hafif ticari araç, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, F.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki E.T, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu

Dev havayolu firması karıştı! Talimat sonrası pilotlara yasak geldi
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti

Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Onun da sonu kötü oldu!
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları