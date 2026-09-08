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Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

K.H. yönetimindeki 80 LL 923 plakalı hafif ticari araç, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde, Burhan Camuzemen (25) idaresindeki 80 AEH 561 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki S.G. ve C.G. sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Camuzemen, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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