Osmaniye'de gişe kabinine çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde gişe kabinine çarpması sonucu yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mustafa A. idaresindeki 31 AOK 705 plakalı tır, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi girişinde kontrolden çıkarak gişe kabinine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu kabinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner