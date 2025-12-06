Yolcu otobüsü, otoyolda TIR'a çarptı; 7 ölü, 11 yaralı (2)

ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Osmaniye'de 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü A.A. ile TIR şoförü H.K., gözaltına alındı. Diğer yandan ölenlerin kimlik tespiti sürerken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otobüs ile TIR otoyoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.