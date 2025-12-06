Yolcu otobüsü, otoyolda TIR'a çarptı; 7 ölü, 11 yaralı (2)
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs şoförü A.A. ve TIR şoförü H.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI
Osmaniye'de 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü A.A. ile TIR şoförü H.K., gözaltına alındı. Diğer yandan ölenlerin kimlik tespiti sürerken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otobüs ile TIR otoyoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel