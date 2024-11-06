Osmaniye'de Evde Yangın: Mutfak Tüpü Patladı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Köseli köyünde bir evde çıkan yangında mutfak tüpünün patlaması sonucu hasar meydana geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Köseli köyündeki müstakil evde, ilk tespitlere göre mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.