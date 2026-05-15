Osmaniye'de engelli gençlere temsili askerlik heyecanı

Osmaniye'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen 16 genç, üniformalarını giyerek eğitim alanına çıktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, yaptığı konuşmada, törene katılan gençleri gönülden tebrik ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki sizler de diğer vatan evlatları gibi şehit kanlarıyla sulanmış al bayrak ve silah üstüne ellerinizi koyup birer kardeş olarak ant içtiniz. Sizlerin de bu güzel vatan ve yüce millet uğruna canınızı seve seve feda edeceğinize inancımız tamdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından gençlere temsili askerlik terhis belgesi verildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
