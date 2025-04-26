Osmaniye'de Elektrik Panosuna Giren Yılan Kurtarıldı
Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bir elektrik panosuna giren yılan, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.
Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.
Yunus Emre Mahallesi'nde bir elektrik panosuna yılan girdiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, panoya giren yılanı kıskaçlı sopayla yakalayarak panodan çıkardı.
Ekiplerce çıkarılan yılan doğaya salındı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel