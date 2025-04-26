İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

Osmaniye'de Elektrik Panosuna Giren Yılan Kurtarıldı

Osmaniye'de Elektrik Panosuna Giren Yılan Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bir elektrik panosuna giren yılan, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir elektrik panosuna yılan girdiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, panoya giren yılanı kıskaçlı sopayla yakalayarak panodan çıkardı.

Ekiplerce çıkarılan yılan doğaya salındı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.