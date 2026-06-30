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Osmaniye'de terör örgütü El Kaide operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü El Kaide operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli C.Z., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde terör örgütü El Kaide operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli C.Z'nin (39) terör örgütü El Kaide üyesi olduğu ve örgütün faaliyetlerine katıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini tespit eden ekipler, C.Z'yi Kerimli köyündeki ikametine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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