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Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

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Osmaniye'de 5 Temmuz'da düğün salonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili firari 5 şüpheli gözaltına alındı. Vali, adaletin sağlanacağını vurguladı.

Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı düğün salonundaki silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada, 5 Temmuz'da düğün salonundaki silahlı kavgayla ilgili firari durumdaki tüm şüphelilerin yakalandığını belirtti.

Kentte vatandaşların huzuruna, can güvenliğine ve kamu düzenine kasteden hiçbir girişime göz yumulmayacağını ifade eden Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Suç işleyerek, silaha sarılarak veya firar ederek adaletten sıyrılabileceğini düşünenler, devletimizin kararlı iradesi ve güvenlik güçlerimizin kesintisiz takibi karşısında mutlaka hukuk önünde hesap verecektir. Bu hadise vesilesiyle açıkça ifade etmek isterim ki şehrimizin sükunetini bozmaya, korku iklimi oluşturmaya ve hemşehrilerimizin huzurunu örselemeye kalkışanlara karşı en küçük bir müsamaha gösterilmeyecektir. Faili, yardım edeni, azmettiren yönüyle olayın tüm bağlantıları titizlikle ortaya çıkarılacak, sorumlular hakkında hukuk çerçevesinde gerekli tüm işlemler eksiksiz şekilde yürütülecektir. Devletimiz suçun karşısında, milletinin yanında, hukukunun izinde ve sahadadır. Osmaniye'mizin huzuruna uzanan her el, güvenlik güçlerimizin kararlılığı ve adaletin şaşmaz takibiyle karşılık bulacaktır."

Olay

Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki düğün salonunda 5 Temmuz'da iki grup arasında çıkan kavgada, tüfekle ateş açılması sonucu Hüseyin G. hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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