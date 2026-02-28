Haberler

Osmaniye'de eşsiz kar manzarası dron kamerasında

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, dron kamerasıyla kaydedildi. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, görsel bir şölen sundu.

OSMANİYE'de etkili olan kar yağışı, dron kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan bin 650 rakıma sahip Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Evlerin çatıları, araçların üzeri ve çam ağaçlarının dalları yağışla birlikte bembeyaz olurken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı. Amanos Dağları'nın eteklerindeki Zorkun ve diğer yaylalara lapa lapa yağan kar izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

Yeniden etkisini artıran kar yağışıyla birlikte oluşan bu doğal güzellikler, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
