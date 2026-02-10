Haberler

Osmaniye'de devrilen TIR, alev alev yandı

Osmaniye'de kontrolden çıkan ıslak mendil yüklü TIR, devrildikten sonra alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, TIR kullanılamaz hale geldi. Şoför son anda kurtulmayı başardı.

OSMANİYE'de kontrolden çıkıp, devrilen TIR, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdühahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure Tren İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 76 AAC 452 plakalı seyir halindeki ıslak mendil yüklü TIR, devrilip, alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ın çekici bölümünü sararken, şoför, araçtan dışarı çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında TIR'ın çekici bölümü tamamen yanarken, dorsesinde de hasar oluştu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
