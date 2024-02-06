Osmaniye'de depremde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenlendi

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı gerçekleştirildi.

Bülbül Camii'nde gerçekleştirilen programa Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.