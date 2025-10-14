Osmaniye'de Deprem Konutları İnşaatı Devam Ediyor

OSMANİYE'de, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde 400 kişinin hayatını kaybettiği mahallede yeni konutlar yükseliyor. Vali Erdinç Yılmaz, Esenevler Mahallesi rezerv alanında yapımı devam eden deprem konutları inşaatında inceleme ve denetlemelerde bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında Osmaniye genelinde deprem konutları ve iş yerlerinin yapımı hızla sürüyor. Depremde 10 katlı 4 site ve 4 müstakil evin yıkıldığı, 400 kişinin hayatını kaybettiği Esenevler Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, rezerv alanlardaki inşaatların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, "Şu anda İstasyon Caddemizin rezerv alanlarında TOKİ tarafından yapılan konutlarımızın, işyerlerimizin yapımı hızla devam ediyor. Bu alanda 3+1 756 konut ve 153 ticari işyeri yapılmış olacak. Her zaman takip ediyoruz, her zaman yerinde görüyoruz. TOKİ bu alanda kendini ispatlamış, depreme son derece dayanıklı, hemşehrilerimizin güven, huzur ve sağlık içinde oturabilecekleri konutlar yapıyor. Elbette yapım sürecinde küçük hatalar olabiliyor ancak bunlar sağlamlığı veya güvenilirliği etkileyecek nitelikte değil. Bu tür durumlar müşavir firmalarımız ve TOKİ tarafından çok sıkı şekilde takip ediliyor, biz de bizzat yerinde denetliyoruz. Vatandaşlarımız da süreci yakından izliyor. Görülen eksikliklere zamanında müdahale edilip düzeltiliyor. Hiçbir konutumuzda güvenliği etkileyecek nitelikte bir hata asla olmayacak Allah'ın izniyle. Burada da görünürde hata gibi görünen, aslında yoğun demir kullanımından kaynaklı beton sızmasının az olduğu bazı alanlar mevcut. Kalıplar söküldükten sonra bu eksiklikler fark edilip hemen gideriliyor. Kıymetli hemşehrilerimiz emin olsunlar; konutlarımız çok sağlam, modern ve güven içinde oturabilecekleri şekilde inşa ediliyor. TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza minnettarız. Konutlarımızı ve işyerlerimizi en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedefliyoruz." Dedi.

Vali Erdinç Yılmaz'ın inceleme ziyaretine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş da katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,