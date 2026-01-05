Osmaniye'de Yonca Sitesi'nin depremde yıkılmasına ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz yargılanan 5 sanıktan 3'üne 15'er yıl, 1'ine 12 yıl hapis cezası verildi, 1'i ise beraat etti.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan fenni mesul Ayhan G, başka dosyadan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Müteahhit Ali K, eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ, Rahime İ. ve Sevinç Ayşe A. ile avukatlar, duruşma salonunda salonunda hazır bulundu.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan Ayhan G, Sevinç Ayşe A. ve Hülya İ'yi 15'er yıl, Ali K'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rahime İ'nin beraatine hükmeden heyet, 5 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un tutuklanan müteahhidi Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğünde görev yapan 3 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti. 19 Şubat'taki duruşmada, Ali K. ve Ayhan G'nin tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.