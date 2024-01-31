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Osmaniye'de Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okulda Tadilat Yaptı

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Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, Kadirli Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı, yarıyıl tatilinde eğitim kurumlarındaki eksikleri tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, meslek lisesinde boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, "Bireye Umut, Topluma Güven" projesi kapsamında Kadirli Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde yenileme işlemi yürütüldü.

Çalışmaya katılan denetimli serbestlik yükümlüleri, boyadıkları okulun tadilatını yaptı.

Okuldaki çalışmaları inceleyen Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, yarıyıl tatilinde eğitim kurumlarındaki eksikleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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