Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.E. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu H.E'nin (36) DEAŞ üyesi olduğunu ve örgütün faaliyetlerine katıldığını tespit etti.

İkametine düzenlenen operasyonda H.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
