Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı 6 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı. Jandarma, örgütün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Suriye uyruklu 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi olaydan daha bomba

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi bomba
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip