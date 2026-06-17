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Çınar ağacı halk otobüsünün üzerine devrildi; o anlar kamerada

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Osmaniye'de bir çınar ağacı, durakta bekleyen halk otobüsünün üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda yürüyen bir kişi son anda ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan anların ardından belediye ekipleri yolu ulaşıma açtı.

OSMANİYE'de çınar ağacı, duraktaki halk otobüsünün üzerine devrildi. O anlar kameralara yansırken, kaldırımda yürüyen bir kişinin ise son anda ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Olay, sabah saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydandaki çınar ağacı, bilinmeyen nedenle durakta bekleyen halk otobüsünün üzerine devrildi. Olay sırasında otobüsteki yolcular, yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri, vinçle ağacı kaldırıp motorlu testerelerle parçalayarak, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma yaptı.

Öte yandan, ağacın devrilme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin son anda ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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