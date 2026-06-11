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Osmaniye'de cezaevinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cezaevi önündeki otoparkta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken kaza yapıp araç gasbetti, polis tarafından yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde cezaevinin önündeki otoparkta beklerken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Tüysüz beldesindeki Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önündeki otoparka giden 3 zanlı, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişilere tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan M.R.K. ile A.G. sağlık personelince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçla kaçmaya çalışırken kaza yapan zanlılar, yolda önünü kestikleri sürücünün otomobilini gasbetti. Polis ekiplerince Musa Şahin Bulvarı'nda durdurulan çalıntı araçtaki şüpheliler A.Y, F.A. ile G.E. gözaltına alındı.

Araçtaki incelemede 3 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 av tüfeği, olay yerinde de tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Serdengeçti, emniyet güçlerinin takibi sonucu silahlı saldırganların kısa sürede yakalandığını belirterek, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli makamların koordinesinde çok boyutlu soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Osmaniye'mizde kamu düzenine yönelen her tehdit, hukukun imkanları içinde, kararlılıkla, süratle ve tavizsiz biçimde bertaraf edilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
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