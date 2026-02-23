Haberler

Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Aslantaş Barajı'na gelen akımdaki artış nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu. Ceyhan Nehri'nde su seviyesinin yükselebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Aslantaş Barajı'na gelen akımdaki artış nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Serdengeçti, "Tahliye süresince Ceyhan Nehri'nde su seviyesi yükselebileceğinden vatandaşlarımızın nehir yatağına yaklaşmamaları, güvenli alanlarda bulunmaları ve tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Adana Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada da son günlerde etkili olan yağış ve kar erimelerinin baraja gelen su akımlarını artırdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süresince Ceyhan Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağından nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
