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Anne ve Kızının Sulama Kanalındaki Elektrik Çarpması Hayatlarını Kaybettirdi

Anne ve Kızının Sulama Kanalındaki Elektrik Çarpması Hayatlarını Kaybettirdi
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, 6 yaşındaki Özlem Üstün'ün sulama kanalında elini yıkarken elektrik akımına kapılması sonucu meydana gelen olayda, onu kurtarmak isteyen annesi Cennet Üstün de akıma kapılarak hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, anne ve kızın kanalda düştüğü ve çevredekilerin kurtarma çabaları yer aldı. İki kişinin cenazesi, otopsinin ardından Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde anne ve kızının sulama kanalında elektrik akımına kapılma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta yaşanan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Özlem Üstün'ün (6) evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılarak düşmesi ve çevredeki vatandaşların kızı sudan çıkarması yer alıyor.

Görüntüde, sulama kanalından geçen anne Cennet Üstün'ün elektrik akımına kapılarak suya düştüğü ve vatandaşlar tarafından kanaldan güçlükle çıkarıldığı görülüyor.

23 Nisan'da evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isterken elektrik akımına kapılan Özlem ile ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün hayatını kaybetmiş, anne ile kızının cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Kışla Mahalle Mezarlığı'na defnedilmişti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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