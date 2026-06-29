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Osmaniye'de akrabalar arasında silahlı kavga; 1 ölü, 4 gözaltı

Osmaniye'de akrabalar arasında silahlı kavga; 1 ölü, 4 gözaltı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan Tuncay Timi (23) hayatını kaybetti. Kavga sonrası bir ev ateşe verilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan Tuncay Timi (23), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen husumetli akraba grubu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tuncay Timi, av tüfeği ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Timi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tuncay Timi, burada hayatını kaybetti.

EVİ ATEŞE VERDİLER

Diğer yandan kavganın ardından gruptaki bazı kişiler, husumet besledikleri Muharrem Filiz'e ait evi ateşe verdi, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri, gerginliğin son bulması için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken; olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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