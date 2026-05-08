Osmaniye'de alev alan akaryakıt tankeri güçlükle söndürüldü
Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan akaryakıt yüklü tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü aracı güvenli bir alana çekerken, tanker kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan akaryakıt yüklü tanker, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek uzaklaştı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın güçlükle söndürülürken, tanker kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek