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Firari hükümlü 62 yıl hapis cezasıyla yakalandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 7 farklı suçtan 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y'nin yaylada saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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