Firari hükümlü 62 yıl hapis cezasıyla yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 7 farklı suçtan 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y'nin yaylada saklandığı adresi tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA