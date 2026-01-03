Haberler

Osmaniye'de 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşüp, öldü

Güncelleme:
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yaşadığı binanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşen Gamber Köse(50), hayatını kaybetti.

Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde meydana geldi. Gamber Köse, henüz bilinmeyen bir nedenle evinin bulunduğu binanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gamber Köse'nin cenazesi, ilçeye bağlı Kesim köyünde toprağa verildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
