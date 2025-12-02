Haberler

Osmaniye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü YÜRÜYÜŞÜ düzenlendi

Güncelleme:
Osmaniye Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Birlikte Güçlüyüz' sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, şehirlerin engelliler için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Osmaniye Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Eski Belediye Kavşağı'ndan "Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan grubun yürüyüşü belediye hizmet binası önünde sona erdi.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet, burada yaptığı açıklamada, şehirlerin engelliler için erişilebilir kılınması gerektiğini belirterek, "Sizlere daha iyi yaşam koşulları, hizmet ve imkanlar sunabilirsek Osmaniye daha medeni bir şehir olacaktır. Bunu asla unutmamalı ve her zaman farkında olmalıyız. Engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracak tüm adımları hep birlikte, daha hızlı bir şekilde atalım." diye konuştu.

Etkinlik, kırmızı beyaz balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
