Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve sentetik haplar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada ruhsatsız 2 tabanca, 3 tüfek, 1 kesici alet, çalıntı olduğu belirlenen otomobil teybi ve göstergesi ile 1441 sentetik hap ele geçirildi.
Kaynak: AA / Menderes Özat