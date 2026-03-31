Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada ruhsatsız 2 tabanca, 3 tüfek, 1 kesici alet, çalıntı olduğu belirlenen otomobil teybi ve göstergesi ile 1441 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 24 zanlıyı gözaltına aldı.