Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor - Haberler

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Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

AA - Sergen Sezgin - Güncel
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Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Osmangazi Köprüsü geçişlerinde Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Osmangazi Köprüsü geçişlerinde Kurban Bayramı tatilinin ardından tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne tatilcilerin akıcı bir yoğunluğu oluşturduğu gözlendi.

Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşurken ekipler güzergahlarda önlemlerini artırdı.

AA / Sergen Sezgin - Güncel

Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı Tragger Güncel Haberler

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