Osmangazi İlçe Belediyesi Sevgi Mağazası İhtiyaç Sahiplerine Yardım Sunuyor

Osmangazi İlçe Belediyesinin Sevgi Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 2 bin 339 ihtiyaç sahibi vatandaşa elbise yardımında bulunuldu.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olan mağazaya gelen vatandaşlar, 6 ayda bir olmak kaydıyla yazlık ve kışlık elbiselerini ücretsiz alabiliyor.

Mağazada kadın ve erkek her yaştan vatandaşın ihtiyacının karşılandığı bildirildi.