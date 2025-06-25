Osmangazi'de İpeğin Yolculuğu Projesinin Kapanışı Gerçekleşti

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ipekböceğinin ve ipekçiliğin öğrencilere tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen projenin kapanışı yapıldı.

Gündoğdu İlk ve Orta Okulu'nda gerçekleştirilen kapanış törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, öğrencilerle bir araya geldi.

İpeğin Bursa için önemini belirten Sezer, projede yer alan tüm okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür ederek, gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Gelecek yıl bu projenin daha geniş kapsamlı devam edeceğini bildiren Sezer, projede görev alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve İpekli Dokuma Sanatçısı Kasım Uzunöz'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kozabirlik iş birliği ve ipekli dokuma sanatçısı Kasım Uzunöz'ün rehberliğinde bir yıl boyunca süren "Eğitimin Işığında İpeğin Yolculuğu" projesine 12 okul ve 238 öğrenci katıldı.

Kozabirlik tarafından ipekböceği yumurtası dağıtılarak öğrencilere bunların yetiştirilmesi konusunda eğitim verildi. Öğrenciler yumurtaları hem evlerinde hem de okullarında dut yapraklarıyla yetiştirerek gelişimlerini izledi. Öğrenciler, proje kapsamında Kasım Uzunöz'ün rehberliğinde ipek ipliğinden bileklik dokudu.