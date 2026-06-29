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Bilecik'te zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Ericek köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevler, 12 arazöz, 2 helikopter ve çok sayıda su tankeriyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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