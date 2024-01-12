Osmaneli'de Regaip Kandili Programları Düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce başta tarihi Rüstem Paşa Camisi başta olmak üzere birçok camideki programlarla kandil idrak edildi.

Rüstem Paşa Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Recep Işıldar, vaazında, Regaip Gecesi'nin müjdeleyici ve Müslümanlar için çok önemli bir gece olduğunu söyledi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, cami çıkışında vatandaşların kandillerini kutladı.