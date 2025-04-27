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Osmaneli'de Motosiklet Sürücülerine Güvenli Kullanım Eğitimi

Osmaneli'de Motosiklet Sürücülerine Güvenli Kullanım Eğitimi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, motosiklet sürücülerine yönelik güvenli kullanım ve farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde kask kullanımı ve trafik kurallarına uymanın önemi vurgulandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık eğitimi düzenledi.

İlçede motosiklet sayısındaki artış ve meydana gelen kazalar nedeniyle gerçekleştirilen eğitimde, sürücülere güvenli motosiklet kullanımı, koruyucu tertibat kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve çevreyi rahatsız etmeme konularında bilgi verildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, motosiklet kazalarını önlemek ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bu programı düzenlediklerini belirterek, "Güvenlik her şeyden önce gelir. Bir anlık ihmal telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı. Kılıç, etkinlik sonunda sürücülere kask dağıtıldığını da bildirdi.

Belediye Başkanı Bekir Torun ise etkinliğin motosiklet bilincinin artırılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Programda, Osmaneli Enduro ve Motosiklet Sevenler Derneği üyesi Tarık Çetin tarafından motosiklet kullanımı ve trafik kuralları hakkında sunum yapıldı. Etkinlik, katılımcılara broşür dağıtılması ve kask teslimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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