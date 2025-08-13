Osmancık'ta Zabıta Denetimi: 424 Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Toplandı

Osmancık'ta Zabıta Denetimi: 424 Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde 3 markette son kullanma tarihi geçmiş 424 ürüne el koydu. Denetimlerin amacı, halk sağlığını korumak.

Çorum'un Osmancık ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde 3 markette ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 424 ürüne imha edilmek üzere el konuldu.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde, ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 3 markette son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 108 çeşit 424 ürün zabıta ekiplerince toplandı.

Ekipler ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen marketler hakkında tutanak tutarak, cezai işlem uygulanması talebiyle Osmancık Belediyesi Encümeni'ne gönderdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AA muhabirine, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu söyledi.

İlçe halkının sağlığına önem verdiklerini belirten Gelgör, "Halkımızın sağlığı için denetimlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da bize ihbarda bulunsunlar. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Candan Erçetin'den 'en seksi kadınlar' listesi isyanı: Büyük utanç duydum

Candan Erçetin'den "en seksi kadın" isyanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.