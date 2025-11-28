Haberler

Osmancık'ta Son Kullanma Tarihi Geçmiş 1004 Ürün Ele Geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde yapılan denetimlerde bir bakkalda son kullanma tarihi geçmiş 1004 ürün imha edilmek üzere el konuldu. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, halkın sağlığı için denetimlerin süreceğini duyurdu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir mahalle bakkalında satılan son kullanma tarihi geçmiş 1004 ürüne imha edilmek üzere el konuldu.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bakkallarda ürünlerin son kullanma tarihine yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, bir bakkalda son kullanma tarihi geçmiş 65 çeşit 1004 ürün toplandı ve imha edilmek üzere el konuldu.

Ekipler ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen bakkal hakkında tutanak tutarak cezai işlem uygulanması talebiyle Osmancık Belediyesi Encümeni'ne gönderdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ürünlerin imha edilmek üzere el konulduğunu belirterek, "İlçe halkının sağlığı için denetimlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da ihbarda bulunsunlar. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
