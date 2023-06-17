Osmancık'ta Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti. Fırtına ağaçları yerinden söktü, yağış caddeleri göle döndürdü. Kızılırmak'ta su debisi yükseldi.

Osmancık'ta etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti

Fırtına ağaçları yerinden söktü, yağış caddeleri göle döndürdü

Kızılırmak'ta su debisi yükseldi

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı felç etti.

Sağanak yağış ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken şiddetli fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü, elektrik telleri koptu.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken sürücüler yollarda ve araçlarında mahsur kaldı. Fatih Caddesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen arıza nedeniyle bir otomobil arızalanınca, bir başka araç tarafından çekildi. Göle dönen caddeden geçemeyen kaldırımda mahsur iki vatandaşa da yoldan geçen bir sürücü yardım etti. Bir evin bahçesi kanalizasyon şebekesinin taşması sonucu atık sularla doldu. Cumartesi pazarında tezgahını kaldırmaya hazırlanan pazarcı esnası fırtınaya yakalandı.

Çatılar uçtu ağaçlar kökünden söküldü

Şiddetli fırtına ağaçları köklerinden sökerken, bazıları dallarından kırıldı. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir evin çatısı şiddetli fırtınayla uçunca evin önünden geçen elektrik tellerini kopardı. Aynı cadde üzerinde bulunan otobüs durağının camı vidalarından söküldü. Bazı evlerin çatılarından kiremitler düştü. Kızılırmak Nehrindeki su seviyesi sağanak yağış sonrası arttı. Gecek Köyü mevkiinde gelen sel suları karayoluna taşınca bir süre trafik tek şeritten işledi.

Fırtına ve sağanak yağış sonrası tüm ekipler teyakkuza geçerek hasar tespit çalışmasına başladı.