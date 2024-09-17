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Osmancık'ta Pırlanta Pirinç Festivali Kapsamında Pilav İkramı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali'nde, yeni mahsul pirinçten yapılan pilav D 100 kara yolundan geçen sürücülere ikram edildi. Yarışmalarla zenginleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni mahsul pirinç kullanılarak pişirilen pilav, D 100 kara yolunda seyahat edenlere ikram edildi.

Osmancık Belediyesince düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında D 100 kara yolu yakınlarındaki Koyunbaba Türbesi önünde dev kazanlarla pilav pişirildi.

Osmancık Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Eskiadam ve Ahmet Özoğlu, D 100 kara yolundan geçen araçları durdurarak, sürücü ve araçlarda bulunanlara ikram etti.

Eskiadam ve Özoğlu, pilav ikram ettikleri kişileri festival kapsamında düzenlenen "Ayıkla pirincin taşını" adlı yarışmaya katılmaya davet etti.

Yeni mahsul pirincin içine gizlenen taşı bulan yarışmacılara 5'er kilogram, bulamayanlara ise 1'er kilogramlık pirinç hediye edildi.

Eskiadam, AA muhabirine, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Etkinliklerle Osmancık pirincini tanıtmayı hedeflediklerini belirten Eskiadam, bu amaçla D 100 kara yolundan geçenlere pilav ikram ettiklerini dile getirdi.

Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Eskiadam, "İlçemizden geçenler Osmancık pirinci ile yapılan pilavının tadına bakma fırsatı buldu. Pilav ikramımız sırasında yarışmalar da düzenledik. Çok renkli, eğlenceli bir etkinlik oldu. Festivalimiz güzel etkinliklerle devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel

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