Osmancık'ta Nehre Düşen Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarılarak sağ salim serbest bırakıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde nehre düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kızılırmak Nehri üzerine kurulu tarihi Koyunbaba Köprüsü yakınlarında suda bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven yardımıyla ırmağa inerek mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden aldı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel