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Osmancık'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde merkezde sağanak yağış etkili olurken bazı köylerde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Alibey Köyü'nde tarla ve bahçeler beyaza büründü.

Osmancık'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, akşam saatlerinde merkezde sağanak yağış etkili olurken bazı köylerde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. İlçeye bağlı Alibey Köyünde yaklaşık 8 dakika süren dolu yağışı tarla ve bahçeleri beyaza bürüdü.

Dolu yağışı bir vatandaşı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde bazı dolu parçalarının ceviz büyüklüğünde olması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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