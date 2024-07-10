Osmancık Kaymakamı Kırıkhan'a tayin oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine tayin olan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, veda ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret eden Akpay, birlikte uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Gelgör de Akpay'a yeni görevinde başarı dileyerek, Osmancık'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.