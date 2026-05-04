Osmancık Belediyesinde 39 yıl görev yapan müdür emekli oldu

Osmancık Belediyesinde 39 yıl görev yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mustafa Işık, emekliye ayrıldı.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan Işık, 1987 yılında Osmancık Belediyesinde Muhasebe biriminde müdür yardımcısı olarak göreve başladı.

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen yöneticilik eğitim programını tamamlayan Işık, Osmancık Belediyesinde Hesap İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttü.

Bir süre belediye başkan yardımcılığı da yapan Işık, Osmancık Belediye Spor ile Osmancık Kent Konseyinde kurucu Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, emekli olan Işık'a hizmetlerinden ötürü plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı
