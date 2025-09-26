Osmanalı Sıdık Uulu'nun 150. Yıl Dönümü Konferansı Bişkek'te Gerçekleştirildi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgız tarihçi Osmanalı Sıdık Uulu'nun doğumunun 150. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

"Türk Dünyasının Aydınlanma Hareketi Bağlamında Osmanalı Sıdık Uulu'nun Mirası" başlıklı anma etkinliği, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Türk Akademisinin himayesinde, Kırgızistan Eğitim Bakanlığı ve Manas Ulusal Akademisi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Konferansa, Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Kırgızistan Eğitim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva, Kırgızistan Bilim, Yükseköğretim ve İnovasyon Bakanı Bahtiyar Orozov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Arslan Koyçiyev, TDT Aksakallar Konseyi Üyesi Apas Cumagulov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Manas Ulusal Akademisi Başkanı Aziz Biymırza Uulu, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Devlet Sekreteri İmankulov, konuşmasında, Uulu'nun eğitim, ilerleme ve kalkınmaya dair fikirlerinin bugün de geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mustafayev, Uulu'nun çalışmalarının tarih biliminin gelişimi açısından önemine işaret ederek, "Bu nedenle Osmanalı Sıdık Uulu'nun doğum yıl dönümü sadece Kırgızistan için değil, tüm Türk dünyası için de önemli bir olaydır." dedi.

Kırgızistan Eğitim Bakanı Kendirbayeva da Uulu'nun zorluklarla dolu hayatı ve yılmaz iradesinin genç nesillere ilham verdiğini belirterek, "Bizi mutlu eden şey, onun Türk dünyasının en önemli isimlerinden biri haline gelmesi ve bilimsel araştırmalarda öncelikli konu olarak ele alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanalı Sıdık Uulu kimdir?

Tarihe ilk Kırgız tarihçi ve dönemin önde gelen aydınlarından biri olarak geçen Osmanalı Sıdık Uulu, 1875'te Kırgızistan'ın Narın iline bağlı Koçkor Vadisi'ndeki Kızıl-Dobo köyünde dünyaya geldi.

Uulu, Stalin'in iktidarı döneminde 1930'da "halk düşmanı" ilan edilerek tutuklandı ve bir yıl sonra idama mahkum edildi. İdam cezasının infazı için Taşkent'e nakledildiği sırada kendisine refakat eden bir subayla yaşadığı arbede sırasında ikisi de bıçakla yaralandı.

Yöre halkının yardımıyla hayatta kalan Sıdık Uulu, kaçarak sığındığı Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1940'da sıtma nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmanalı Sıdık Uulu, Kırgız halkının soy ağacını derleyen çalışmalarıyla tanınıyor.