Osman Ertürk Özel Yeniden İyi Parti'de… Müsavat Dervişoğlu: "Bugün Vuslat Günümüz"

(ANKARA) - Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün kurucusu ve geçmiş dönem başkanı Osman Ertürk Özel, TBMM'de yapılan törenle İyi Parti'ye katıldı. Partinin kurucuları arasında yer alan Özel'e rozetini, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu taktı. Dervişoğlu, "Hasret uzun sürmedi, bugün de vuslat günümüz" dedi. Özel ise "Sayın Genel Başkanıma, kazdığı siperde bana da bir omuzluk yer açtığı için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İyi Parti Grubu, partinin ilk Gençlik Kolları Genel Başkanı olan Özel'e bugün "Yeniden hoş geldin" dedi. Grup toplantısını açan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Genel Başkan Dervişoğlu'nu kürsüye davet ettikten sonra "Yeniden aramızda oluşlarıyla bizleri mutlu eden geçmiş dönem MDK üyemiz, İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı ve Toplum Çalışmaları Enstitüsü Kurucu Başkanı Sayın Osman Ertürk Özel'i, rozetini takdim etmek üzere kürsüye davet ediyorum" diye konuştu.

Dervişoğlu, haftalık olağan konuşmasına başlamadan Özel'i partililere ve basın mensuplarına takdim ederek, "Hasret uzun sürmedi, bugün de vuslat günü. Osman Ertürk Özel kardeşimizin çok büyük emekleri var partimizin kuruluş aşamasında. Partimizden ayrı kaldığı süre içerisinde de hep iyiler ve cesurlara layık olarak hareket etme özelliğini gösterdi. Bu hasretin daha uzun sürmemesi gerekiyordu, bugün de vuslat günü. Kendisine hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Partililerin alkışları arasında rozetini Dervişoğlu'nun elinden alan Özel ise yaptığı konuşmada, kendisinin de içinde bulunduğu kuruluş günlerinin sıkıntılarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sizlerle ahdimiz şu olsun; mücadelemiz milletimize, milliyetimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkma mücadelesidir"

"Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, kıymetli İYİ Partililer, İYİ Parti, nice zorluklara göğüs germiş, kuruluş günlerinde mal sahiplerinin bir genel merkez binası dahi kiraya vermeye cesaret edemediği günlerden geçmiştir. Bugün ise İYİ Parti gemisi her türlü badireyi atlatmış, alaboradan kendisini kurtarmış ve gemi limana iktidar hedefine yeniden hazırlanmak üzere Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun kaptanlığında Allah'ın izniyle sağ salim ulaşmıştır. Türk siyasi hayatında demokratik bir mücadelenin başarılı bir neticesi olarak yerini alan partimiz, milletimizin önüne liyakatli ve ehil kadrolarıyla bir iktidar alternatifi olarak çıkmak hedefiyle, yine Sayın Genel Başkanımızın kaptanlığında artık limandan ayrılmalıdır. İnanıyorum ki İYİ Parti, adil ve hakça bir düzende, özgür, onurlu ve iyi bir yaşam sürmek isteyen milyonların partisi olacaktır. İYİ Parti kendi talihi ile boğuşanların ve galip gelenlerin, kalkınmacı ve demokrat olanların, Türk'ün adı ve devleti yücelsin diyenlerin partisi olacaktır. Sayın Genel Başkanıma, bana da bu yolda güvendiği ve kazdığı siperde bir omuzluk yer açtığı için şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli İYİ Partililer, sizlerle ahdimiz şu olsun; mücadelemiz milletimize, milliyetimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkma mücadelesidir. Çünkü başka vatanımız yok."

Özel, Eylül 2024'te "yeni nesil zihinleri fikri üretime teşvik ederek Türkiye'nin birikimine anlamlı katkılar yapmak" amacıyla Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nü kurup başkanlığını üstlendi. Siyaset Programı Direktörü'nün Hüseyin Raşit Yılmaz olduğu, alanında uzman birçok akademisyen ve araştırmacının da çalışmalar yürüttüğü enstitü, özellikle 2025 yılında yaptığı toplumsal araştırmalar ve yayımladığı raporlarla dikkati çekti.