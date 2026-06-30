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Norveç'te Etiyopya asıllı Müslüman kadını öldüren saldırgana 19 yıl hapis cezası verildi

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Norveç'in başkenti Oslo'da, Etiyopya asıllı Müslüman Tamima Nibras Juhar'ı bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki saldırgan, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçun din, ten rengi ve etnik köken temelinde işlenmesi nedeniyle cezayı ağırlaştırdı.

Norveç'in başkenti Oslo'da Etiyopya asıllı Müslüman Tamima Nibras Juhar'ı öldüren saldırganın 19 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Oslo Bölge Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, Oslo'nun Kampen bölgesindeki çocuk esirgeme kurumuna bağlı bir yurtta çalışan 34 yaşındaki Juhar'ın nöbeti sırasında yurtta kalan 18 yaşındaki genç tarafından bıçaklanmasına ilişkin kararın açıklandığını belirtti.

Saldırganın cinayet suçundan 19 yıl hapse mahkum edildiği ifade edilerek, suçun din, ten rengi ve etnik köken temelinde işlenmesi nedeniyle cezanın ağırlaştırıcı unsur da taşıdığı aktarıldı.

NRK, kararın temyize taşınabileceğini de kaydetti.

Kampen'deki çocuk esirgeme kurumuna bağlı bir yurtta çalışan 34 yaşındaki Juhar, Ağustos 2025'te yurtta kalan 18 yaşında bir Alman vatandaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

NRK, bıçak darbeleriyle öldürülen Juhar'ın 1991'de Etiyopya'da doğduğunu, 2008'de de Norveç'e geldiği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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