Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliğinde patlama sesi duyuldu

Norveç'in başkenti Oslo'da ABD Büyükelçiliği'nde gece yarısı patlama sesi duyuldu. Polisi, ölü ya da yaralı olmadığı bilgisini verdi. Patlama konsolosluk bölümünde meydana geldi ve küçük çaplı hasara yol açtı.

Norveç basınına göre polis, yerel saatle gece yarısı 01.00 civarında ABD Büyükelçiliğinde patlama meydana geldiğini ve henüz ölü veya yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu.

Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, kamu yayıncısı NRK'ye yaptığı açıklamada, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti.

Görgü tanıkları da patlamanın ardından binadan dumanların yükseldiğini söyledi.

Polisin büyükelçilikle temasta olduğu fakat patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı kaydedildi.

