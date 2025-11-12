Oscar Ödüllü Yönetmen Asif Kapadia, Brand Week Istanbul'da Konuştu

Oscar ödüllü yönetmen Asif Kapadia, "Brand New World" temasıyla düzenlenen Brand Week Istanbul'un konuğu oldu.

Yapımcı Zeynep Atakan'ın moderatörlüğünde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte "İnsanda Kusurlu Hakikat: Özü Bulma Sanatı" başlıklı konuşma yapan Kapadia, belgesel sinemada gerçekliğin ve özgünlüğün önemini, teknik mükemmeliyetin ötesinde insani ögelerin değerini anlattı.

Genç film yapımcılarına tavsiyelerde de bulunan Kapadia, teknik kusurların, sallanan kamera, mükemmel olmayan çekimler gibi detayların önemli olmadığını, hatta hikayeye özgünlük katabileceğini belirterek, yönetmenin görevinin seyirciyi karakterin yolculuğuna dahil etmek olduğunu, teknik detaylara takılmamak gerektiğini söyledi.

"Film yapımcısı olarak işim, hep kendimi zorlayabilmekti"

"2073" belgeselinin yapım sürecinin çok zor olduğunu aktaran Kapadia, şunları kaydetti:

"Belgesellerim 'Senna', 'Amy' ve 'Diego Maradona'dan sonra herkes bunun gibi arşivlerden bakarak belgeseller çekmek istedi. Birçok ünlü, 'Benim filmimi yapar mısın?' diye bana telefon etti. Bir noktadan sonra biraz sıkıldım. Herkes bir şey yapıyorsa o zaman benim beynim bana 'Şu tarafa gitmem lazım.' diyor. Asıl mesele, film Kovid-19 zamanında çekilmişti. 2 yıl geçmişti, hiç kimse yüz yüze tanışmamıştı bile. Birçok görüşmeyi, röportajı zoom üzerinden yaptık. Para biriktirmek gerekiyordu. Dağıtımı, ajanslara satılması çok zordu. Bir tarafta popstarla, bir tarafta sporcuyla ilgili film, bir tarafta bu senaryoyu yapıyorsunuz. Film yapımcısı olarak işim, hep kendimi zorlayabilmekti."

Asif Kapadia, yakın zamanda uzun soluklu bir proje üzerinde çalıştığını vurgulayarak, "Siyasi bir projem var. Aynı zamanda çok hümanist. Uzun zamandır çekimleri sürüyor. Çok heyecan verici. Umuyorum ki önümüzdeki sezon size bir şeyler gösterebileceğim bununla ilgili." şeklinde konuştu.

Kendisi için büyük ilham kaynağı olan İstanbul'da da çekim yapmak istediğinin altını çizen Kapadia, çocukluğunda Londra'da büyürken Türk aileyle süren dostluklarını, Türk arkadaşının kültürel çeşitliliğe bakış açısını nasıl etkilediğini anlattı.

"Sürekli yapmaya devam edin"

Kapadia, başladığı işleri bitiremeyen çok yetenekli arkadaşlarının olduğuna işaret ederek, şunları paylaştı:

"Bu nedenle ortaya bir iş çıkmamış oluyor. Bir filme başlayınca ne olursa olsun kusursuz olmayabilir, bunu bitirin ve birine izletin. Benim kariyerimde film festivalleri, özellikle kısa film festivalleri bana bu imkanı verdi. Sürekli yapmaya devam edin. Biraz maliyetli bir iş ama çalışmalısınız. Sinema filmlerini izlemek için her zaman zamanınız olamaz. Kendi filminizi de yapmanız, bunu sürdürmeniz gerekiyor ve daha çok kitap okumanız lazım."

Asif Kapadia

Oscar, Grammy ve dört kez BAFTA ödülü kazanan yapımcı, yönetmen ve senarist Kapadia, sinema ve televizyon alanında üretimde bulunuyor.

Kapadia'nın en bilinen eserleri, arşiv görüntüleriyle kurgulanmış belgesel üçlemesi "Senna", "Amy" ve "Diego Maradona". Senna, Formula 1 pilotu Ayrton Senna'nın hayatını anlatıyor. Amy, Amy Winehouse'un hikayesini kendi sesinden aktararak Oscar, BAFTA ve Grammy gibi prestijli ödüller kazandı. Diego Maradona ise Cannes Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştirerek üçlemeyi tamamladı.

Genellikle dışlanmış karakterlerin zorlu koşullarda verdiği yaşam mücadelesini ve şöhretin bedelini işleyen Kapadia, duygusal ve görsel açıdan güçlü anlatılarıyla tanınıyor.

Usta yönetmenin ilk uzun metraj filmi "The Warrior" (2001), BAFTA'da "En İyi İngiliz Filmi" ödülü de dahil birçok ödüle layık görüldü. Ardından "Far North" gibi kurmaca filmlerle kariyerini sürdürdü.

Toplumsal meseleleri de ele alan Kapadia, Guantanamo'daki insan hakları ihlallerini konu alan kısa filmi "Standard Operating Procedure" ile uluslararası alanda büyük ses getirdi.

İş dünyası, markalar ve yaratıcı endüstrileri bir araya getiren, 14 farklı sahnede 400'den fazla etkinliğe sahne olan Brand Week Istanbul, 14 Kasım'da sona erecek.

